Средняя стоимость билета на 1-ю игру «Колорадо» против «Тампы» – 1061 доллар. Это самая высокая цена для 1-го матча финала Кубка Стэнли с 2010 года

Стали известны цены на билеты на первый матч «Колорадо» против «Тампы» в финале Кубка Стэнли.

Игра состоится 16 июня.

Цена билета на первый матч составляет в среднем 1061 доллар. Это самая высокая стоимость для первой игры финала Кубка Стэнли с 2010 года, сообщает ESPN со ссылкой на Vivid Seats. Отмечается, что средний показатель основан на ценах на уже проданные билеты.

На вторичном рынке за билет нужно заплатить от 750 до 5250 долларов.

Отмечается, что это также самая высокая стоимость билета на мероприятие на арене «Колорадо» Ball Arena с 2010 года. Второе место занимает концерт певицы Адель (468 долларов, 2016 год).

Напомним, в финал Кубка Стэнли-2010 играли «Чикаго» и «Филадельфия».

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