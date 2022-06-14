Купер о 5-м месте Сирелли на «Селки Трофи»: «Он вошел в топ-5, хотя набрал меньше очков. Будет следующим, кто постучит в дверь»

Тренер высказался о 5-м месте Энтони Сирелли в голосовании за «Селки Трофи».

24-летний нападающий уступил («Бостон»), («Калгари»), («Флорида») и («Сент-Луис»).

Капитан «Брюинс» выиграл приз лучшему оборонительному форварду в 5-й раз в карьере.

Джон Купер посетовал на то, что голосующие уделяют много внимания числу набранных очков. Бержерон набрал 65 (25+40) очков в 73 играх, Линдхольм – 82 в 82, Барков – 88 в 67, О’Райлли – 58 в 78.

Сирелли набрал 43 (17+26) очка в 76 матчах регулярного чемпионата при полезности «+15» и 60 перехватах (лучший показатель в команде).

«Думаю, что голосование завершилось так, как и ожидалось. Можно посмотреть на это с другой стороны. Тони вошел в топ-5, хотя набрал меньше очков. Это очень много говорит о том, что он делает для нас.

Он будет следующим парнем, кто постучит в эту дверь. Это самоотверженный игрок, который понимает, что игра в защите важна для команды и для него самого, и у него это отлично получается», – сказал Купер.

Купер о Сирелли: «Это Кучеров, только без шайбы. Читает игру и правильно выбирает позицию»

Сирелли – теневой герой финала Востока. У него проблемы с результативностью, но он съел тройку Зибанежада