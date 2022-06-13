Какко никто не объяснил попадание в запас «Рейнджерс» на 6-й матч с «Тампой». Галлан заявил, что этим решением «пытался выиграть игру»

высказался о попадании в запас «Рейнджерс».

Финский хоккеист по решению главного тренера не принял участие в шестой игре финала Восточной конференции против «Тампы», в котором нью-йоркцы уступили 1:2 и завершили выступления в плей-офф, проиграв серию 2-4.

Вместо Какко на матч был заявлен Драйден Хант, для которого игра с «Лайтнинг» стала первой с 8 мая – прежде он играл только в серии с «Питтсбургом». Более того, нападающий Райан Строум из-за повреждения не смог доиграть до конца шестую игру серии с «Тампой».

Какко сказал, что лично не получил ни одного объяснения о том, почему попал в запас. Хоккеист отметил, что просто увидел состав на матч.

Галлан, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что «пытался выиграть матч», объясняя решение оставить Какко в запасе.

Главный тренер добавил, что финский нападающий должен стать важной частью «Рейнджерс» в следующем сезоне.

21-летний Какко набрал 5 (2+3) очков в 19 матчах плей-офф.

«Рейнджерс» выдали мощный плей-офф и даже прижали «Тампу». В концовке серии нужно было меняться – не получилось