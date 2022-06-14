Никита Попугаев возобновил карьеру и подписал пробный контракт с «Амуром». В 22 года он сжег форму и стал пранк-блогером

возобновил карьеру хоккеиста и подписал пробный контракт с «Амуром».

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА, , «Динамо» и «Нефтехимика» сжег форму и заявил о том, что будет пранк-блогером. На тот момент ему было 22 года.

Этой весной Попугаев заявил о своем желании вернуться в хоккей.

«Мы думали: зачем Никита Попугаев оставил один баул с хоккейной формой в Хабаровске? Теперь поняли.

Если серьезно, то желаем удачи на просмотре», – говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба.

За «Амур» Попугаев выступал в сезоне-2018/19 и забросил 1 шайбу в 36 матчах регулярного чемпионата.