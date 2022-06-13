Сорокин о Голышеве в «Айлендерс»: «Возникли серьезные сложности с арендой дома. Когда ужинали, я понимал, что Анатолий и его жена очень сильно устали»

высказался про Анатолия Голышева, ушедшего из по ходу сезона.

– В этом сезоне в «Айлендерс» приезжал . Но, не сыграв ни одного матча в сезоне, вернулся в КХЛ. Вы наверняка все это видели со стороны. Что случилось?

– Мы с ним не разговаривали после того, как он решил вернуться в «Автомобилист». Но свое виденье я могу рассказать. Для меня было большим удивлением то, что Анатолий вообще решился приехать.

– Почему?

– Трое детей, хороший контракт в КХЛ. Скажу честно: если бы я был в такой ситуации, то вряд ли бы решился на переезд.

– Вам предлагали в ЦСКА чуть ли не 130 миллионов.

– Но у меня нет троих детей, в отличие от Анатолия. В бытовом плане ему было очень сложно.

Помню, когда Голышев с семьей приехал, то сразу появилась проблема – в каком месте жить? Никто же не знал, в какой команде будет Анатолий. Да, Бриджпорт, где располагается фарм-клуб, вроде бы рядом, тем не менее это два часа на автомобиле.

Плюс возникли очень серьезные сложности с арендой дома. Приходилось постоянно менять место жительства, да и вообще найти жилье было невероятно сложно.

Как-то мы ужинали, я смотрел на них и понимал, что Анатолий и его жена очень сильно устали от этого состояния.

– Еще бы.

– Не забывайте, что и дети у него в таком возрасте, когда им требуется постоянное внимание. В общем, Голышев очень сильно удивил тем, что вообще решил поехать. Затем возникло непонимание с тем, когда Анатолия должны были вызвать в первую команду.

– Да, это вообще темная история.

– Анатолия отправили в АХЛ, а в «Айлендерс» начались проблемы с игроками основного состава. Пошли травмы, кто-то попал в ковид-протокол.

Насколько я слышал, Голышеву постоянно говорили о том, что он следующий, кто переедет в , но в итоге там оказывались совсем другие ребята. Вроде бы его подняли только пятым, – сказал вратарь «Айлендерс».