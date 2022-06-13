«Рейнджерс» подтвердили возвращение Кравцова

«Рейнджерс» официально сообщили о подписании контракта с Виталием Кравцовым.
Одностороннее соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один год. Кэпхит – 875 тысяч долларов.
В сезоне-2021/22 хоккеист выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды.
В регулярном чемпионате Кравцов набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 15 играх.
В НХЛ нападающий провел в общей сложности 20 игр и записал в свой актив 4 (2+2) очка.
«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2018.