«Рейнджерс» подтвердили возвращение Кравцова

«Рейнджерс» официально сообщили о подписании контракта с .

Одностороннее соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один год. Кэпхит – 875 тысяч долларов.

В сезоне-2021/22 хоккеист выступал в за на правах аренды.

В регулярном чемпионате Кравцов набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 15 играх.

В НХЛ нападающий провел в общей сложности 20 игр и записал в свой актив 4 (2+2) очка.

выбрали Кравцова в первом раунде под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2018.