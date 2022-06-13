«Авангард» подпишет однолетний контракт с Ткачевым на 80 млн рублей («Матч ТВ»)

Стало известно, почему еще не подтвердил трансфер Владимира Ткачева.

«Матч ТВ» утверждает, что 26-летний нападающий уже подписал однолетний контракт с омским клубом.

Зарплата Ткачева составит 80 миллионов рублей в год без учета бонусов.

Омский клуб пока официально не объявил сделке, потому что еще не получил документы из для регистрации перехода в базе Центрального информационного бюро (ЦИБ) .

Ранее появилась информация, что СКА получит тысячу рублей в качестве компенсации за права на игрока.

Роман Ротенберг, главный тренер и вице-президент СКА, отметил, что «этот обмен – отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея».

В этом сезоне Ткачев провел 4 матча в НХЛ за и набрал 2 (0+2) очка.

В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.