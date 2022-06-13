Купер о Сирелли: «Это Кучеров, только без шайбы. Читает игру и правильно выбирает позицию»

Главный тренер высказался о форварде .

«Это Кучеров, только без шайбы. Он просто читает игру и правильно выбирает позицию за счет клюшки и тела.

Он знает, что когда получает шайбу, то не следует забывать об опеке. Обычно ему удается и то, и другое.

Ну и вдобавок он словно свирепый гончий пес. Он всегда в игре. Умение не выключаться из игры и безжалостное отношение к соперникам ему также помогают, особенно в ситуациях в игре без шайбы», – сказал Купер.

В 17 матчах текущего плей-офф на счету Сирелли 5 (1+4) очков.