Купер о Кучерове: «У него уникальный, особенный талант»

поделился мнением о .

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) очка в третьем матче серии с «Рейнджерс».

«Он выигрывал «Харт Трофи». Он зажигательный игрок. У него два перстня Кубка Стэнли.

Я думаю, что в каждой команде, которая заходит так далеко, есть игроки такого типа. У него уникальный, особенный талант, но когда вы остаетесь одной из последних команд, в каждой команде есть игрок или, может быть, два, которые вносят значительный вклад в успех, и он один из них для нас», – сказал главный тренер .