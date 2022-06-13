Каменский о КХЛ: «Хоккей становится более агрессивным и атакующим. На это повлиял и переход на финско-канадский формат площадок»

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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о хоккее в лиге.

– Вас, как вице-президента КХЛ, не угнетает, что у нас теперь более оборонительный хоккей, чем в НХЛ, что подтвердила и Олимпиада в Пекине?

– Думаю, в последнее время хоккей в КХЛ становится более агрессивным и атакующим, на это повлиял и переход на финско-канадский формат площадок.

Что касается НХЛ, то в этой лиге практически все клубы действительно ищут счастья в атаке, никто не отсиживается в обороне, очень много доверия молодежи.

Нам надо идти именно в таком направлении. Это на пользу и клубам, и сборной, – сказал Каменский.

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