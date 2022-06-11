Андрей Разин: «Я сбросил имидж тренера-тирана, который мне присвоили. У меня хорошая атмосфера в команде»

отметил, что сбросил имидж тренера-тирана.

– Эффект «Северстали», который мы видим под вашим руководством, это обусловливается отсутствием давления и финансовой стабильностью?

– Не знаю. Я работаю так, как работал и в , и в . Называю команды, где больше сезона отработал. Сейчас СМИ и некоторые специалисты повесили ярлык, что я могут только так работать.

В сборной был для меня большой плюс как для тренера. Я вижу хоккей так. Есть помощники, с которыми нахожу общий язык, с хоккеистами тоже. У меня хорошая атмосфера в команде, хорошие отношения с руководством. Я сбросил имидж тренера-тирана, который мне присвоили.

Работаем, стараемся, время дальше покажет, что и как, – сказал главный тренер .