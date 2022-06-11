Разин о том, заметил ли новые тренды на ЧМ-2022: «Нет. Финны как играли в один хоккей последние три года, так и продолжают»

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Андрей Разин высказался касательно ЧМ по хоккею 2022.

– Вы смотрели чемпионат мира?

– Не так внимательно, но смотрел. В основном следил за Лишкой (улыбается).

– Словакия чем-то «Северсталь» напоминала?

– Согласен, молодая и хорошая команда. Приятно удивляют, третье место на Олимпиаде, сейчас тоже неплохой результат на чемпионате мира.

– Вы хоккей смотрите не как обычный зритель. Как вы отреагировали на удаление, которое «похоронило» Канаду, оставив 3 на 5, а затем выбыл основной голкипер?

– Вот вы уже сказали, что я не так смотрю, и не так могу комментировать, как обычный болельщик. Конечно, если бы сейчас был обычным болельщиком, то многое сказал про работу судей в финале ЧМ-2022 (смеется).

Опять же, это все человеческий фактор. У судей своя работа, у тренеров и хоккеистов – своя. С возрастом я понял, что рефери тоже могут ошибаться. Нету такого, что судьи «топят».

– Заметили ли какие-то новые тренды?

– Нет. Финны в последние три года как играли в один хоккей, так и продолжают. Мало что изменилось, нюансы какие-то меняются – в основном большинство и меньшинство. Каких-то тактических действий сложно придумать новых, – сказал главный тренер «Северстали».

Финны любят хоккей и относятся к нему максимально честно. Поэтому у них все получается

В финале ЧМ Канада опять спаслась в концовке, забив два гола с пустыми воротами! Но золото забрали финны, и, кажется, им помогли судьи

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