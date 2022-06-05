ФХР проведет турнир в формате «3 на 3».

Матчи пройдут с 12 по 14 июня.

«В первом турнире «Кубка Лиги Ставок» примут участие 16 команд, составленных из профессиональных игроков , и . В течение трех дней они будут бороться за победу в режиме «нон-стоп».

Команды проведут 64 матча, включающие в себя групповой этап и плей-офф, в который попадут 8 команд. Главный трофей чемпионата ФХР – Кубок «Лиги Ставок», призовой фонд турнира – 5 000 000 рублей.

Во время игры на льду могут находиться по 4 игрока в каждой команде (3 полевых + вратарь). В заявке должно быть 7 игроков (5 полевых + 2 вратаря).

Продолжительность матча – 3 периода по 7 минут чистого времени. Перерыв между периодами – 2 минуты. В случае ничьей – серия бросков. Игра проводится без силовой борьбы, пробросов и определения положения «вне игры». Вместо удалений назначаются штрафные броски», – говорится на сайте .

Отмечается, что расписание и состав участников будут объявлены дополнительно.