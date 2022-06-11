Шевченко об Артюхине: «Он убрал ненужные удаления. Говорят, и в раздевалке другой человек, что-то объясняет молодежи»

высказался о возможном продолжении карьеры .

39-летний нападающий ранее заявлял, что намерен продолжить карьеру. В прошлом сезоне он играл за «Адмирал» и .

«Статистикой особо не похвастаешься — всего одна передача за сезон. Когда речь заходит об Артюхине, то глупо обращать внимание на чистые цифры. В последнее время Евгению все трудней находить работу. Одни смотрят на возраст, другие на количество набранных очков и оба параметра в случае с Евгением не отражают того, что он на самом деле выполняет на льду.

Кто-то считает, что Евгений уже совсем не тот, что прежде. Дескать, даже не дерется, в чем смысл держать его в команде? Это очень смешно, так как Артюхин-то готов скинуть перчатки в любой момент. Беда только, что когда он на площадке, то самые агрессивные и наглые хоккеисты мгновенно превращаются в добряков, неспособных обидеть даже муху.

Кидаться на людей просто так нелепо, так как вряд ли кто-то из тренеров обрадуется большому меньшинству. Слабая статистика (за последние 3 сезона на счету 3 шайбы), конечно, аргумент, но Евгений очень нужен в меньшинстве, а когда он бежит проводить силовой прием, то редкий хоккеист не дрогнет.

Артюхин даже убрал ненужные удаления, прекрасно понимая, что судьи на него всегда смотрят внимательно. Говорят, что и в раздевалке это уже совсем другой человек, который пытается что-то объяснить молодежи, делится опытом. При этом ответить ему дерзким словом никто не смеет, по понятным причинам», – написал журналист .