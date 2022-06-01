Капризов об изучении английского: «В «Миннесоте» хотят, чтобы я быстрее учил язык, чтобы давать интервью. Я пока стесняюсь»

высказался касательно изучения английского языка.

«Конечно, в клубе хотят, чтобы я быстрее учил язык, чтобы давать интервью. Я пока стесняюсь. Но в команде мой английский понимают (улыбается). С медиа пока на русском общаюсь. Еще тяжеловато.

В первый год намного сложнее было, а сейчас уже проще. Я уже и ребят знаю, и у меня есть русский друг, который переводит мои интервью.

Приехал на второй сезон на своей волне. Ты всех знаешь, тебя знают. Скучно, когда один находишься. У меня родители на пару недель прилетали в этом году. Все сейчас нормально, уже освоился. У нас много матчей, особо никуда не походишь», – сказал нападающий «Миннесоты».