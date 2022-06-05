Плющев об НХЛ: «Клубы не ведут русофобскую политику в отношении наших игроков. Потому что они приносят деньги, результаты!»

Теги болельщики Миннесота Владимир Плющев НХЛ Политика Кирилл Капризов деньги Хоккей

Владимир Плющев высказался об отстранении России от соревнований.

– Есть пример НХЛ, которая, несмотря на призывы политиков, расставаться с российскими звездами не собирается.

– Конечно, только отдельные шизофреники могут это требовать. Клубы не ведут русофобскую политику в отношении наших игроков. Потому что они приносят деньги, результаты!

Попробуйте сейчас Капризова выдерните из «Миннесоты», отправьте домой! Болельщики скажут: «Вы что, обалдели? Он один у нас команду тянет!» – сказал заслуженный тренер России.

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