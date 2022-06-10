Палат разделил с Элиашем 2-е место среди игроков из Чехии по голам в плей-офф НХЛ (45). Лидер – Ягр

разделил с Патриком Элиашем 2-е место среди чехов по голам в плей-офф НХЛ.

Форвард отличился в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:1, 3-2).

В его активе стало 8 шайб в 16 матчах текущего плей-офф и 45 – в 131 матче в Кубке Стэнли за карьеру.

Палат сравнялся с (45 шайб в 162 матчах). Лидером среди чешских игроков является (78 в 208).

Палат – 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными шайбами на 59-й или 60-й минуте в одном плей-офф