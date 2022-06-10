Стивен Стэмкос: «У Палата менталитет воина. Он играет правильно и получает награду. Это хоккейные боги, карма или что-то еще»

Стивен Стэмкос считает, что Ондржей Палат обладает менталитетом воина.
Чешский форвард «Тампы» стал автором победной шайбы в пятом матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (3:1, 3-2), отличившись на 59-й минуте.
В третьем матче серии он забросил победную шайбу на 60-й минуте.
«Я говорил, и мы все говорили, что у Палли менталитет воина. Он готов сделать все для победы, и получает награду, потому что играет правильно.
Будут это хоккейные боги, карма или что-то еще, но если ты делаешь правильные вещи, то награда будет обязательно», – сказал Стэмкос.
Палат – 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными шайбами на 59-й или 60-й минуте в одном плей-офф