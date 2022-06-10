Джон Торторелла: «Возрождение Кучерова сыграло ключевую роль для «Тампы» в серии с «Рейнджерс». Никита сильно повзрослел»

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Джон Торторелла рассказал о плане игры против Никиты Кучерова.

«Коламбус», который ранее тренировал Торторелла, обыграл «Лайтнинг» в 2019 году в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 4-0 в серии.

Кучеров получил дисквалификацию, из-за которой не сыграл в третьем матче той серии.

«Мы хотели всячески напрягать Кучерова. Уважали его, поэтому и делали это.

На мой взгляд, в то время он был еще не совсем зрелым игроком. Мне казалось, что мы можем залезть ему под кожу. И он получил дисквалификацию.

Сейчас он сильно повзрослел. Когда Никита включается в игру, он очень опасен. Его возрождение сыграло ключевую роль в возращении «Тампы» в серии с «Рейнджерс».

Думаю, что тогда нам удалось залезть ему под кожу. Часть нашего плана состояла в том, что прессинговать его, играть без прокатов, применять силовые приемы и посмотреть, как он с этим справится. Сейчас он является тем, кем есть», – сказал Торторелла.

Кучеров набрал 4 (2+2) очка в двух последних матчах серии против «Рейнджерс».

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