Торторелла, обыгравший «Тампу» в плей-офф в 2019-м: «Мы создали монстра»

похвалил «Тампу» за изменения после поражения в плей-офф в 2019 году.

, который тогда тренировал Торторелла, обыграл «Лайтнинг» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 4-0.

С того момента выиграла два Кубка Стэнли подряд.

«Мы создали монстра.

Тогда мы понимали, что они будут играть в односторонний хоккей. Они попытались обыграть нас в нападении. Они были очень хороши.

Я не хочу проявлять неуважение к этой команде. Они были действительно очень хороши. Но мы сосредоточились на том, чтобы они не убегали в контратаки с численным преимуществом, и нашей целью было посмотреть, не станут ли они упрямиться. Я не думаю, что те «Лайтнинг» уважали нас.

Иногда вам приходится с чем-то мириться. Когда вы это делаете, вы по-прежнему можете быть упрямым и не хотеть ничего менять. Они смирились и поняли, что им нужно измениться и играть немного по-другому.

Это настоящая заслуга их организации, которая была готова пойти на это и сказать: «Знаете, мы должны измениться», – сказал американский специалист.