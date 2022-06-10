Брюс Кэссиди: «Я провел переговоры с несколькими командами. Хочу вернуться к работе»

Теги Бостон НХЛ Брюс Кэссиди Хоккей

Уволенный из «Бостона» Брюс Кэссиди сообщил, что уже ведет переговоры другими клубами НХЛ

«Да, это так. Из уважения к этим клубам я не буду их перечислять.

Я действительно провел переговоры с несколькими командами. Хочу вернуться к работе», – заявил специалист.

Ранее появилась информация о том, что Кэссиди входит в число претендентов на пост главного тренера «Филадельфии».

Тренер возглавлял «Брюинс» с февраля 2017 года. В 2019 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Сент-Луису» (3-4). 

В этом сезоне «Бостон» вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Каролине» (3-4). 

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