«Нефтехимик» сыграет на турнире в Нур-Султане в межсезонье и проведет контрольные матчи с «Ак Барсом» и «Салаватом»

«Нефтехимик» определился с планом подготовки к новому сезону .

С 13 июля у команды начнутся учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Нижнекамске.

В рамках предсезонной подготовки «Нефтехимик» проведет ряд контрольных матчей. 29 июля состоится игра с . На 7 августа запланирован матч с .

С этими же соперниками нижнекамцы проведет еще по одной встрече. 26 августа с «Ак Барсом», 27 – с «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут в Казани.

С 16 по 19 августа команда примет участие в турнире Кубок президента республики , который пройдет в Нур-Султане. Соперниками , кроме хозяев площадки «Барыса», станут «Металлург», «Автомобилист» и «Куньлунь».