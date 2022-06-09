«Нефтехимик» сыграет на турнире в Нур-Султане в межсезонье и проведет контрольные матчи с «Ак Барсом» и «Салаватом»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Кубок президента республики Казахстан Хоккей

«Нефтехимик» определился с планом подготовки к новому сезону КХЛ.

С 13 июля у команды начнутся учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Нижнекамске.

В рамках предсезонной подготовки «Нефтехимик» проведет ряд контрольных матчей. 29 июля состоится игра с «Салаватом Юлаевым». На 7 августа запланирован матч с «Ак Барсом».

С этими же соперниками нижнекамцы проведет еще по одной встрече. 26 августа с «Ак Барсом», 27 – с «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут в Казани.

С 16 по 19 августа команда примет участие в турнире Кубок президента республики Казахстан, который пройдет в Нур-Султане. Соперниками «Нефтехимика», кроме хозяев площадки «Барыса», станут «Металлург», «Автомобилист» и «Куньлунь».

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