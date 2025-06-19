«Локомотив» продлил контракты с Береглазовым и Черепановым на 2 года

«Локомотив» продлил соглашения с Алексеем Береглазовым и Никитой Черепановым.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ . Ярославский клуб продлил контракты с обоими защитниками на 2 сезона.

На счету 31-летнего Алексея Береглазова 9 (2+7) баллов в 57 матчах в регулярке при полезности «+20». В плей-офф он набрал 6 (2+4) очков в 21 игре при полезности «+11».

У 29-летнего Черепанова 5 (3+2) очков и «+5» в 55 матчах регулярки и результативная передача в 21 игре плей-офф при полезности «+4»