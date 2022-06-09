Билл Дэйли: «Маловероятно, что НХЛ разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию, учитывая обстановку в мире»

Вероятность того, что НХЛ разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию, крайне мала.
Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
«Учитывая текущую обстановку в мире, крайне маловероятно, что лига разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию в предстоящее межсезонье», – сказал Дэйли.
В финал Кубка Стэнли вышел «Колорадо», за который выступает Валерий Ничушкин.
Соперником «лавин» в финале будет победитель серии «Рейнджерс» – «Тампа» (2-2). За клуб из Нью-Йорка выступают вратари Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и форвард Артемий Панарин, за клуб из Флориды – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.
Как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли в этом году. Серия продолжается с 2016-го