Билл Дэйли: «Маловероятно, что НХЛ разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию, учитывая обстановку в мире»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Билл Дэйли НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Александр Георгиев Михаил Сергачев Р-Спорт Хоккей

Вероятность того, что НХЛ разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию, крайне мала.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

«Учитывая текущую обстановку в мире, крайне маловероятно, что лига разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию в предстоящее межсезонье», – сказал Дэйли.

В финал Кубка Стэнли вышел «Колорадо», за который выступает Валерий Ничушкин. 

Соперником «лавин» в финале будет победитель серии «Рейнджерс»«Тампа» (2-2). За клуб из Нью-Йорка выступают вратари Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и форвард Артемий Панарин, за клуб из Флориды – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли в этом году. Серия продолжается с 2016-го

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