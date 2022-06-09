Юрий Новиков: «Серия «Тампа» – «Рейнджерс» войдет в историю. Это космические матчи. Высочайший уровень»

Юрий Новиков поделился мыслями о серии «Тампы» против «Рейнджерс» (2-2) в плей-офф НХЛ.

– Как вы думаете, «Тампа» переломила ход серии?

– Я думаю, да. «Тампа» смотрится мощнее. Жалко, что это не финал Кубка Стэнли, но при такой системе розыгрыша он невозможен. Встречаются два лучших вратаря мира – Василевский и Шестеркин. Как говорил классик, Боливар не выдержит двоих. К сожалению, останется кто-то один, а другой упадет с условной лошади.

Склоняюсь к тому, что победит «Тампа», но серия просто фантастическая, она войдет в историю. Это, конечно, космические матчи. Высочайший уровень. Жалко, что в России нет официальной возможности их смотреть, это было бы полезно для специалистов и хоккеистов всех возрастов.

– Шестеркин побил очередной рекорд, но команда все равно проиграла...

– Встретились два великих российских вратаря, как тут выбрать? Лето, и идет такая сумасшедшая по накалу игра. Представляю, сколько сил она отбирает, а про вратарей даже говорить не приходится. Вместе с разминкой голкипер три часа находится в своей амуниции. Представляете, какие они герои? Полевые игроки хоть как-то могут отдохнуть, – сказал заслуженный тренер России.

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