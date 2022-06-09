Юрий Новиков: «Овечкин – герой! Для него команда – это как крепость, которую он защищает, не жалея здоровья»

высказался о критике в адрес .

– Когда специалисты и болельщики обсуждают игру Овечкина и почему «Вашингтон» проиграл, то забывают одну вещь. Жуткую вещь. В конце регулярного чемпионата вратарь «Торонто» сделал Овечкину страшную подножку, и он со всей силы ударился спиной о борт. И судья даже не дал удаление! Все было на грани тяжелейшей травмы.

После этого Овечкин пропустил несколько матчей регулярного чемпионата и потом вышел в плей-офф. После такого удара неизвестно, какие будут последствия, и он просто не имел права играть. Несмотря на это, Овечкин опять надел на себя хоккейный хомут и потащил «Вашингтон». Как можно говорить, плохо он сыграл или хорошо... Чудо, что все так закончилось! В очередной раз нужно отметить мужество наших хоккеистов.

– А Овечкина включают в список разочарований в плей-офф...

– Пусть американцы перед тем, как осуждать, вспомнят про этот случай. Овечкин вообще не имел права играть в плей-офф! Неизвестно, как этот удар потом еще скажется. В свое время Вячеслав Фетисов получил тяжелейшую травму спины, несколько месяцев был прикован к постели, но он смог все преодолеть. И это снова пример мужества наших ребят.

Овечкин мог спокойно не играть в плей-офф, сказать: «Извините, у меня позвоночник рассыпался». А он встал и опять показывает всем пример. Любой американец на его месте мог бы заявить: «Я не могу играть». Овечкин в очередной раз доказал, что он удивительного мужества спортсмен. Это просто герой! Для него команда – это как Брестская крепость, как Вашингтонская крепость, которую он защищает, не жалея своего здоровья, – сказал заслуженный тренер России.