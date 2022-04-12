Гендиректор «Трактора»: «Будем делать все возможное, чтобы Кравцов остался. Мы довольны его игрой»

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«Трактор» хочет оставить в составе команды нападающего Виталия Кравцова.

Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

«Будем делать все возможное, чтобы Виталий Кравцов остался в «Тракторе». Мы довольны игрой Виталия», – сказал Савин.

22-летний игрок перешел из «Рейнджерс» в «Трактор» в ноябре на правах аренды. Стало известно, что клуба из Нью-Йорка не планирует вызывать игрока обратно по ходу сезона.

Кравцов набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 15 играх.

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