Гендиректор «Трактора»: «Будем делать все возможное, чтобы Кравцов остался. Мы довольны его игрой»

хочет оставить в составе команды нападающего Виталия Кравцова.

Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба .

«Будем делать все возможное, чтобы остался в «Тракторе». Мы довольны игрой Виталия», – сказал Савин.

22-летний игрок перешел из в «Трактор» в ноябре на правах аренды. Стало известно, что клуба из Нью-Йорка не планирует вызывать игрока обратно по ходу сезона.

Кравцов набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 15 играх.