Гендиректор «Трактора» о Кравцове: «Клуб делает все возможное, чтобы он заключил контракт как минимум на год»

Гендиректор сказал, что будущее зависит от него самого.

Этот сезон 22-летний нападающий системы отыграл в челябинском клубе на правах аренды.

В 19 матчах регулярного чемпионата набрал 13 (6+7) очков, в 15 играх Кубка Гагарина добавил 10 (7+3) баллов.

Срок контракта игрока с клубом из Нью-Йорка истекает летом. В НХЛ Кравцов будет ограниченно свободным агентом.

«В большей степени сейчас все зависит от самого Виталия, потому что клуб делает все возможное, чтобы он заключил контракт как минимум на следующий год.

Пока идет деловое общение с его агентами относительно продления контракта», – сказал .