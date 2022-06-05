Плющев о штабе сборной на Олимпиаде: «Жамнов, по сути, самоустранился. Финны нас просчитали и на классе сделали результат»

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Владимир Плющев подверг критике работу штаба Алексея Жамнова на Олимпиаде. 

Сборная России заняла 2-е место, уступив в финале Финляндии (1:2). 

– В чем проявляется наша работа по принципу «кто в лес, кто по дрова»?

– Самый яркий пример года – сборная России на Олимпиаде в Пекине, когда в тренерском штабе персональная отвественность была размыта до уровня коллективной. Главный тренер [Алексей Жамнов], по сути, самоустранился, за тренировочный процесс отвечал один человек, за большинство – второй, за меньшинство – третий.

Вся эта размытость сыграла против нас именно в финале, когда финский штаб в общем-то просчитал нашу команду и на классе сделал результат. А мы на системную работу смогли ответить лишь экспериментами.

Причем даже не извлекли уроков: тот тренер, который ставил большинство в Пекине [Сергей Гончар], был приглашен одним из клубов КХЛ [«Трактором»] работать над реализацией лишнего по компьютеру из Северной Америки.

И этот клуб, что естественно, большинство в плей-офф завалил. Как говорится, и смех, и грех, – сказал заслуженный тренер России. 

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