Плющев о штабе сборной на Олимпиаде: «Жамнов, по сути, самоустранился. Финны нас просчитали и на классе сделали результат»

Владимир Плющев подверг критике работу штаба Алексея Жамнова на Олимпиаде.
Сборная России заняла 2-е место, уступив в финале Финляндии (1:2).
– В чем проявляется наша работа по принципу «кто в лес, кто по дрова»?
– Самый яркий пример года – сборная России на Олимпиаде в Пекине, когда в тренерском штабе персональная отвественность была размыта до уровня коллективной. Главный тренер [Алексей Жамнов], по сути, самоустранился, за тренировочный процесс отвечал один человек, за большинство – второй, за меньшинство – третий.
Вся эта размытость сыграла против нас именно в финале, когда финский штаб в общем-то просчитал нашу команду и на классе сделал результат. А мы на системную работу смогли ответить лишь экспериментами.
Причем даже не извлекли уроков: тот тренер, который ставил большинство в Пекине [Сергей Гончар], был приглашен одним из клубов КХЛ [«Трактором»] работать над реализацией лишнего по компьютеру из Северной Америки.
И этот клуб, что естественно, большинство в плей-офф завалил. Как говорится, и смех, и грех, – сказал заслуженный тренер России.