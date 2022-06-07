Быков о том, что Овечкин не хочет говорить о политике: «Каждый человек занимает такую позицию, которую позволяет его совесть»

Вячеслав Быков высказался о том, что Александр Овечкин обходит политические темы стороной.

– Как относитесь к Овечкину, который обходит стороной политические темы?

– Могу лишь сказать, что каждый человек занимает такую позицию, которую позволяет его совесть.

Здесь мне больше не о чем говорить, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»

Александр Овечкин: «Не нужно больше войны, пожалуйста»

Вячеслав Быков: «Бандера, Шухевич – нечисть. Новому поколению промывают мозги. Как порядочный русский человек поддерживаю помощь Донбассу»