Быков о том, что Овечкин не хочет говорить о политике: «Каждый человек занимает такую позицию, которую позволяет его совесть»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Вячеслав Быков Александр Овечкин КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что Александр Овечкин обходит политические темы стороной.

– Как относитесь к Овечкину, который обходит стороной политические темы?

– Могу лишь сказать, что каждый человек занимает такую позицию, которую позволяет его совесть.

Здесь мне больше не о чем говорить, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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