«Сибирь» сыграет на турнире в Петербурге и проведет 5 контрольных матчей в межсезонье

Стал известен план подготовки «Сибири» к новому сезону .

С 12 по 14 июля команда пройдет углубленное медицинское обследование в Новосибирске, после чего отправится на сбор в , где проведет два контрольных матча – с минским (28 июля) и «Витязем» (30 июля).

С 1 по 5 августа проведет сбор дома, а потом отправится в Москву и Нижний Новгород на контрольные матчи. Сначала пройдет игра со столичным «Динамо» (7 августа), а затем две встречи с (10 и 12 августа).

С 13 по 21 августа «Сибирь» снова будет тренироваться в Новосибирске.

Заключительным этапом подготовки к сезону станет турнир имени Пучкова в Санкт-Петербурге, проведение которого запланировано с 23 по 28 августа.