«Эдмонтон» хочет сохранить тренера Вудкрофта: «Джей проделал потрясающую работу»

хочет продолжить сотрудничество с главным тренером Джеем Вудкрофтом.

45-летний канадец возглавил команду в феврале после увольнения . Под его руководством клуб вышел в финал Западной конференции .

«Я думаю, он проделал потрясающую работу. Команда наладила с ним взаимопонимание, и я ему сказал, что в начале следующей недели мы встретимся и пообщаемся. В понедельник или вторник.

Да, я заинтересован в том, чтобы он остался. Хочу услышать его мнение. Но я думаю, что он отлично поработал и сыграл важную роль в том, чего мы достигли», – сказал генеральный менеджер .