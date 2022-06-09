«Эдмонтон» хочет сохранить тренера Вудкрофта: «Джей проделал потрясающую работу»

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«Эдмонтон» хочет продолжить сотрудничество с главным тренером Джеем Вудкрофтом.

45-летний канадец возглавил команду в феврале после увольнения Дэйва Типпета. Под его руководством клуб вышел в финал Западной конференции НХЛ.

«Я думаю, он проделал потрясающую работу. Команда наладила с ним взаимопонимание, и я ему сказал, что в начале следующей недели мы встретимся и пообщаемся. В понедельник или вторник.

Да, я заинтересован в том, чтобы он остался. Хочу услышать его мнение. Но я думаю, что он отлично поработал и сыграл важную роль в том, чего мы достигли», – сказал генеральный менеджер Кен Холланд.

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