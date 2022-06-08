«Ему было очень больно». Генменеджер «Эдмонтона» рассказал о травме Драйзайтля

Стали известны детали травмы, с которой столкнулся форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Немец получил повреждение голеностопа по ходу шестой игры серии с «Лос-Анджелесом» (4-3).
По словам генерального менеджера «Эдмонтона» Кена Холланда, нападающий выступал во всех последующих матчах с растяжением связок.
«Ему было очень больно», – отметил Холланд.
В последующих матчах Драйзайтль суммарно набрал 24 очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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