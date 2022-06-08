«Ему было очень больно». Генменеджер «Эдмонтона» рассказал о травме Драйзайтля

Стали известны детали травмы, с которой столкнулся форвард «Эдмонтона» .

Немец получил повреждение голеностопа по ходу шестой игры серии с (4-3).

По словам генерального менеджера «Эдмонтона» , нападающий выступал во всех последующих матчах с растяжением связок.

«Ему было очень больно», – отметил Холланд.

В последующих матчах Драйзайтль суммарно набрал 24 очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера забивал, но Макар оказался круче