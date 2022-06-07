Драйзайтль после 0-4 от «Колорадо»: «Я горжусь командой. Не все ожидали, что «Эдмонтон» будет в финале конференции»

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Леон Драйзайтль горд за «Эдмонтон», несмотря на поражение в финале Запада. 

Клуб проиграл «Колорадо» (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. 

«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти еще дальше.

Я горжусь командой, но поражение очень разочаровывает. Это очень неприятно. Теперь мы должны извлечь урок.

Мы должны должны начать следующий сезон, понимая, что нужно, чтобы далеко зайти в плей-офф и сделать следующий шаг», – сказал нападающий «Ойлерс».

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