Драйзайтль после 0-4 от «Колорадо»: «Я горжусь командой. Не все ожидали, что «Эдмонтон» будет в финале конференции»

Леон Драйзайтль горд за «Эдмонтон», несмотря на поражение в финале Запада.
Клуб проиграл «Колорадо» (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти еще дальше.
Я горжусь командой, но поражение очень разочаровывает. Это очень неприятно. Теперь мы должны извлечь урок.
Мы должны должны начать следующий сезон, понимая, что нужно, чтобы далеко зайти в плей-офф и сделать следующий шаг», – сказал нападающий «Ойлерс».
«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера – забивал, но Макар оказался круче