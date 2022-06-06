Третьяк по указу Путина награжден орденом Александра Невского

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Президент ФХР награжден орденом Александра Невского по указу Владимира Путина.

«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 354 от 6 июня 2022 года президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк награжден орденом Александра Невского.

Коллектив ФХР поздравляет Владислава Александровича с высокой государственной наградой – очередным признанием его выдающихся заслуг перед родиной», – говорится на официальном сайте федерации.

19 мая Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

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