Третьяк по указу Путина награжден орденом Александра Невского

Президент ФХР награжден орденом Александра Невского по указу .

«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 354 от 6 июня 2022 года президент Федерации хоккея России награжден орденом Александра Невского.

Коллектив ФХР поздравляет Владислава Александровича с высокой государственной наградой – очередным признанием его выдающихся заслуг перед родиной», – говорится на официальном сайте федерации.

19 мая Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.