«Трактор» договорился о переподписании контракта с Тертышным на 2 года

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«Трактор» договорился о продлении контракта с Никитой Тертышным.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Иван Савин.

Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 апреля 2023 года. Контракт решили переподписать на новых условиях.

«Договорились с Тертышным о заключении нового контракта на два года.

Соглашение будет подписано на улучшенных условиях, что Никита, безусловно, заслужил, и это хороший пример для других молодых ребят.

Он прилетел из отпуска и уже скоро подпишет контракт», – сказал Савин.

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