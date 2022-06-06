«Трактор» договорился о переподписании контракта с Тертышным на 2 года

«Трактор» договорился о продлении контракта с Никитой Тертышным.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Иван Савин.
Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 апреля 2023 года. Контракт решили переподписать на новых условиях.
«Договорились с Тертышным о заключении нового контракта на два года.
Соглашение будет подписано на улучшенных условиях, что Никита, безусловно, заслужил, и это хороший пример для других молодых ребят.
Он прилетел из отпуска и уже скоро подпишет контракт», – сказал Савин.