Ерыкалов о переходе Ткачева в «Авангард»: «Еще один фейк. Никакого контракта на данный момент нет. Есть интерес»

Форвард Владимир Ткачев не подписывал контракт с «Авангардом».
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что игрок перешел в омский клуб из «Лос-Анджелеса».
Журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов опроверг эту информацию в своем телеграм-канале.
«Еще один фейк «Матча». Никакого контракта между Ткачевым и «Авангардом» на данный момент нет.
Как и в случае с фейком про «Ак Барс» и Яшкина, права у другого клуба. У «Динамо» и СКА соотвественно.
Интерес? Он есть. Как и со стороны «Трактора», а также еще нескольких клубов КХЛ», – написал Ерыкалов.
Агент Яшкина о контракте с «Ак Барсом»: «Это вброс. Мы ничего не подписывали. Интерес есть со стороны нескольких клубов КХЛ»