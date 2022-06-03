Ерыкалов о переходе Ткачева в «Авангард»: «Еще один фейк. Никакого контракта на данный момент нет. Есть интерес»

Форвард Владимир Ткачев не подписывал контракт с «Авангардом».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что игрок перешел в омский клуб из .

Журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов опроверг эту информацию в своем телеграм-канале.

«Еще один фейк «Матча». Никакого контракта между Ткачевым и на данный момент нет.

Как и в случае с фейком про «Ак Барс» и Яшкина, права у другого клуба. У и соотвественно.

Интерес? Он есть. Как и со стороны , а также еще нескольких клубов КХЛ», – написал Ерыкалов.

Агент Яшкина о контракте с «Ак Барсом»: «Это вброс. Мы ничего не подписывали. Интерес есть со стороны нескольких клубов КХЛ»