Владимир Грудинин: «Благодарю систему ЦСКА за то, что дают возможность играть. Я буду стараться пользоваться всеми шансами»

привез в Ангарск.

Воспитанник «Ермака» стал обладателем трофея в составе .

Он встретился с болельщиками , руководством клуба и городскими властями.

«На самом деле я сыграл не так много в силу возраста, но ощущал весь жар игры, все напряжение даже на скамейке, когда не выходил на лед. Когда мне давали шанс, я им старался воспользоваться.

Благодарю систему ЦСКА за то, что дают возможность играть, я буду стараться пользоваться всеми шансами.

Это непередаваемые эмоции, каждый хоккеист с детства мечтает привезти самый главный, самый престижный кубок своей страны домой», – сказал Грудинин.