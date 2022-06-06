Сергей Кривокрасов вошел в тренерский штаб «Сибири».
Контракт с 48-летним специалистом подписан по схеме «1+1».
Кривокрасов начинал профессиональную карьеру в ЦСКА. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Нэшвилл», «Миннесоту», «Калгари» и «Анахайм».
В России он также играл за «Амур», «Северсталь», «Динамо», «Металлург» (Новокузнецк) и «Авангард».
В ангарском «Ермаке» Кривокрасов работал в качестве помощника тренера, главного тренера и генерального менеджера. Прошлый сезон он провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.