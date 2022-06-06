Кривокрасов вошел в тренерский штаб «Сибири»

Сергей Кривокрасов вошел в тренерский штаб .

Контракт с 48-летним специалистом подписан по схеме «1+1».

Кривокрасов начинал профессиональную карьеру в ЦСКА. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Нэшвилл», «Миннесоту», «Калгари» и «Анахайм».

В России он также играл за «Амур», «Северсталь», «Динамо», «Металлург» (Новокузнецк) и «Авангард».

В ангарском «Ермаке» Кривокрасов работал в качестве помощника тренера, главного тренера и генерального менеджера. Прошлый сезон он провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.