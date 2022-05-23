Костин о «Динамо» в Кубке Петрова: «Не говорил бы, что это поражение в финале, скорее завоевание серебряных медалей»

поделился воспоминаниями об игре в ВХЛ.

Вратарь выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга и вышел с командой в финал Кубка Петрова, где «Динамо» уступило «Рубину» (1-4). 12 мая Костин перешел в .

– Вы возвращаетесь в спустя два с половиной года. Соскучились по лиге?

– А как же? Конечно! Это самый классный хоккей, который только может быть в России. Только позитив испытываю. Все хоккеисты в нашей стране мечтают о том, чтобы играть против лучших игроков и добиваться результата. Так что я в предвкушении.

– – другой мир?

– В плане околохоккея – да, другой мир. В отличие от КХЛ, там не везде на матчах много болельщиков. Переезды, проживание – разница здесь правда ощущается. Но оно и понятно, у клубов ВХЛ другие бюджеты.

Что касается непосредственно игры, то я бы не сказал, что есть глобальная разница. В топовых командах ВХЛ есть ребята, которые точно не затерялись бы в КХЛ. Но, конечно, уровень команд неоднородный. Все отличия заключаются в скорости, скорости принятия решений, бросках.

На плей-офф к нам подключались Рашевский с Яковлевым. И по ним было видно, что после КХЛ у них больше времени на то, чтобы бросить или отдать передачу. Там все происходит быстрее и плотнее, а переходя в ВХЛ, ребята чувствуют себя раскрепощеннее.

– Как эти различия сказываются на игре вратаря?

– Вратари, на мой взгляд, это ощущают в первую очередь. Все-таки полевые игроки прежде всего созидатели, а нам приходится сдерживать соперника. Я прекрасно понимаю, что в КХЛ после ВХЛ все будет быстрее, броски сильнее.

– В минувшем сезоне у вас были очень впечатляющие статистические показатели. Это самый успешный сезон в карьере? Или нужно делать поправку на уровень лиги?

– Я не хочу оценивать сам себя. Считаю, что все лучшее у меня еще впереди. Да, сезон был неплохим, но и команда у нас была хорошая. Мне порой нужна была помощь от игроков, порой полевым от меня. И у нас в этом плане все неплохо складывалось. Отсюда и результат всего сезона.

– Поражение в финале от «Рубина» – опыт? Трагедия? Закономерный результат?

– Я бы не говорил, что это поражение в финале. Скорее завоевание серебряных медалей. Все-таки когда ты с партнерами проходишь через столько испытаний и добираешься до главной серии сезона – это уже какой-никакой результат. В финале все решают нюансы. Обидно, конечно, было уступить. Не хватило нам всего одного шанса. Главное вынести правильные уроки.

– Вы не первый вратарь питерского , кому удается найти работу в КХЛ. За счет чего эта команда является своего рода вратарским «лифтом»?

– Это загадка! Честно говоря, не знаю, какие были обстоятельства у других вратарей, которые до меня проехались на этом «лифте». Скажу за себя. У нас была хорошая связь с тренером вратарей. Он давал мне много свободы, не загонял в свои жесткие рамки. Это касается как психологии, так и подготовки к матчам. На меня ничего не давило, я просто играл и получал удовольствие от хоккея, – сказал Костин.