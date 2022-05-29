В Новосибирске рассмотрят вопрос создания команды ВХЛ.
Он будет рассмотрен комитетом Законодательного собрания региона по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.
«ВХЛ – необходимая ступень для дальнейшего развития молодежного хоккея. Речь о том, чтобы наши воспитанники на территории региона были заинтересованы, переходили на более высокую ступень мастерства.
Думаю, что результат от нашей встречи будет. Убежден, что из того бюджета, из которого финансируется команда «Сибирь», спортивные мероприятия, создать [клуб] ВХЛ возможно. Да и министр спорта подтвердил, что такая возможность есть», – сказал депутат Валерий Ильенко.