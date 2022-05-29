В Новосибирске рассмотрят вопрос создания команды ВХЛ.

Он будет рассмотрен комитетом Законодательного собрания региона по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

« – необходимая ступень для дальнейшего развития молодежного хоккея. Речь о том, чтобы наши воспитанники на территории региона были заинтересованы, переходили на более высокую ступень мастерства.

Думаю, что результат от нашей встречи будет. Убежден, что из того бюджета, из которого финансируется команда , спортивные мероприятия, создать [клуб] ВХЛ возможно. Да и министр спорта подтвердил, что такая возможность есть», – сказал депутат Валерий Ильенко.