Нагорный об Овечкине: «На первом месте топ-легенд для меня. Подписал мне именную клюшку»

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Никита Нагорный высказался об Александре Овечкине.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике встретился с капитаном «Вашингтона» и получил от него в подарок клюшку.

«Делюсь с вами исполнением давней мечты – легенда хоккея, Александр Овечкин, подписал мне именную клюшку 😱.

Восторгу нет предела, друзья, потому что это один из немногих спортсменов, кто стоит на первом месте топ-легенд для меня 😅.

И теперь моя коллекция пополнилась на одну сбывшуюся мечту 🤩», – написал Нагорный в интсаграме.

Фото: инстаграм Никиты Нагорного

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