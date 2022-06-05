Нагорный об Овечкине: «На первом месте топ-легенд для меня. Подписал мне именную клюшку»

Никита Нагорный высказался об Александре Овечкине.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике встретился с капитаном «Вашингтона» и получил от него в подарок клюшку.
«Делюсь с вами исполнением давней мечты – легенда хоккея, Александр Овечкин, подписал мне именную клюшку 😱.
Восторгу нет предела, друзья, потому что это один из немногих спортсменов, кто стоит на первом месте топ-легенд для меня 😅.
И теперь моя коллекция пополнилась на одну сбывшуюся мечту 🤩», – написал Нагорный в интсаграме.
Фото: инстаграм Никиты Нагорного