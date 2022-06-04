Фетисов о компенсациях за отмененные турниры в России: «Надо включать счетчик, вернут рано или поздно. Пусть в рублях все присылают»

предложил отправлять в рублях компенсации за отмененные турниры в России.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею прокомментировал высказывание министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

«Это я предложил несколько месяцев назад. Считаю, это правильно.

Важно учитывать еще моральный ущерб – не только спортсменов, но и болельщиков. Надо включать счетчик. Рано или поздно они нам все вернут.

Надо копить все вещи и потом предъявить им. Они деньги считать умеют. Пусть в рублях нам все присылают», – заявил Фетисов.

В хоккее у России отобрали право на проведение МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске, а также ЧМ-2023 – в Санкт-Петербурге.