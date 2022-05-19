Жамнов про ЧМ по хоккею 2022: «Не слежу практически, интереса не вызывает. У всей страны так, думаю»

высказался об отсутствии интереса к чемпионату мира по хоккею.

Турнир проходит в финских городах Тампере и Хельсинки.

«Практически не слежу за чемпионатом мира, смотрю какие-то отдельные матчи. Вчера – шведов, например.

Мне тяжело сравнивать с турнирами, на которых мы присутствуем. Да, интереса такой ЧМ не вызывает.

Непонятное состояние: вроде чемпионат мира, а интереса не вызывает. Думаю, у всей страны так», – сказал главный тренер .

Напомним, ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.