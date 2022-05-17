Бержерон, Барков и Линдхольм – претенденты на приз лучшему оборонительному форварду НХЛ

Теги рейтинги Бостон Флорида Калгари Патрис Бержерон НХЛ Александр Барков Элиас Линдхольм Хоккей

НХЛ назвала трех номинантов на «Селки Трофи».

Приз вручается лучшему нападающему оборонительного плана, который определяется голосованием членов Ассоциации хоккейных журналистов. 

В тройку финалистов вошли форварды Александр Барков («Флорида»), Патрис Бержерон («Бостон») и Элиас Линдхольм («Калгари»).

Барков занял первое место среди нападающих «Флориды» по среднему игровому времени (20:18), второе по игровому времени в меньшинстве (2:10), третье по блок-шотам (42) и пятое место в клубе по количеству перехватов (59). Он занял восьмое место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (57%). Барков набрал 88 (39+49) очков в 67 матчах.

Бержерон занял первое место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,9%), стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (991). Он занял третье место среди нападающих клуба по среднему игровому времени (18:10), вторым по игровому времени в меньшинстве (1:41), вторым по блок-шотам (45) и третьим по количеству перехватов (37). Он набрал 65 (25+40) очков в 73 играх.

Линдхольм занял второе место в НХЛ с показателем полезности «+61» и лидирует среди форвардов «Калгари» по среднему игровому времени (19:57) и игровому времени в меньшинстве (2:07). Он занял первое место в клубе по вбрасываниям (1592), второе место проценту выигранных вбрасываний (52,9%), а также стал первым среди нападающих клуба по количеству блок-шотов (52) и разделил первое место по количеству перехватов (55). Линдхольм набрал 82 (42+40) очка в 82 играх.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные