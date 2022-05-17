Бержерон, Барков и Линдхольм – претенденты на приз лучшему оборонительному форварду НХЛ

назвала трех номинантов на «Селки Трофи».

Приз вручается лучшему нападающему оборонительного плана, который определяется голосованием членов Ассоциации хоккейных журналистов.

В тройку финалистов вошли форварды Александр Барков ( ), («Бостон») и Элиас Линдхольм ( ).

Барков занял первое место среди нападающих «Флориды» по среднему игровому времени (20:18), второе по игровому времени в меньшинстве (2:10), третье по блок-шотам (42) и пятое место в клубе по количеству перехватов (59). Он занял восьмое место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (57%). Барков набрал 88 (39+49) очков в 67 матчах.

Бержерон занял первое место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,9%), стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (991). Он занял третье место среди нападающих клуба по среднему игровому времени (18:10), вторым по игровому времени в меньшинстве (1:41), вторым по блок-шотам (45) и третьим по количеству перехватов (37). Он набрал 65 (25+40) очков в 73 играх.

Линдхольм занял второе место в НХЛ с показателем полезности «+61» и лидирует среди форвардов «Калгари» по среднему игровому времени (19:57) и игровому времени в меньшинстве (2:07). Он занял первое место в клубе по вбрасываниям (1592), второе место проценту выигранных вбрасываний (52,9%), а также стал первым среди нападающих клуба по количеству блок-шотов (52) и разделил первое место по количеству перехватов (55). Линдхольм набрал 82 (42+40) очка в 82 играх.