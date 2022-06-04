Фаворит драфта НХЛ-2022 Райт равняется на Бержерона: «Он из тех, кто очень многое делает правильно»

Фаворит драфта НХЛ-2022 Шейн Райт равняется на капитана .

«Мне нравится брать пример с Бержерона. Он из тех, кто очень многое делает правильно. Это игрок, который может набирать очки, он в элите с точки зрения игры в атаке.

Кроме того, он потрясающе играет в самых разных ситуациях. Это тот парень, с которым мне нравится себя сравнивать», – сказал 18-летний нападающий.

По итогам этого сезона Бержерон был в 11-й раз номинирован на «Селки Трофи» – приз лучшему оборонительному форварду НХЛ. Он 4 раза выиграл эту награду.

Выступая за «Кингстон» в юниорской лиге Онтарио, Райт набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф добавил еще 14 (3+11) баллов.

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди других фаворитов называются форварды Юрай Слафковски (Словакия) и Логан Кули (США).

Шейн Райт: «Я лучший хоккеист на драфте и заслуживаю быть выбранным под первым номером»