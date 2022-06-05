Эвандеру Кэйну предстоит слушание за толчок Кадри на борт

Эвандеру Кэйну предстоит слушание за хит против Назема Кадри.

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча плей-офф между «Эдмонтоном» и «Колорадо» (2:4, 0-3).

Форвард «Эвеланш» Назем Кадри получил травму на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции.

Кэйн толкнул Кадри на борт, после чего нападающий «Колорадо» ушел со льда. Форвард «Ойлерс» получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа).

После игры стало известно, что Кадри выбыл как минимум до окончания серии.