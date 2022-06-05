Тренер «Колорадо» о травме Кадри после хита Кэйна: «Такие силовые приемы – самые опасные в хоккее»

Тренер «Колорадо» назвал хит Эвандера Кэйна против опасной игрой.

Форвард «Эвеланш» получил травму на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции, в котором его команда обыграла «Эдмонтон» (4:2, 3-0).

Кэйн толкнул Кадри на борт, после чего нападающий «Эвеланш» ушел со льда. Форвард «Ойлерс» получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа).

«Он выбыл. Как минимум до конца серии, но может пропустить и больше времени.

Такие силовые приемы – самые опасные в хоккее. Он атаковал сзади, находясь в 8 футах (около 2,5 метров – прим. Sports.ru) от борта. На этом я остановлюсь», – сказал .

Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна. Форвард «Колорадо» выбыл до конца серии с «Эдмонтоном»