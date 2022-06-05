Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна. Форвард «Колорадо» выбыл до конца серии с «Эдмонтоном»

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Форвард «Колорадо» Назем Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна.

Эпизод произошел на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции, в котором «Эвеланш» обыграли «Эдмонтон» (4:2, 3-0). 

Кэйн получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа). 

По предварительным данным, Кадри травмировал руку в результате удара о борт. Официальная информация о повреждении не раскрывается. 

Тем не менее, сообщается, что нападающий выбыл до конца серии с «Ойлерс». В 13 матчах текущего плей-офф у Кадри 14 (6+8) очков. 

В третьем матче между «Колорадо» и «Сент-Луисом» во втором раунде текущего плей-офф после столкновения с Кадри травму получил вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон. Он пропустил остаток серии, выигранной «Эвеланш» со счетом 4-2. 

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