Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна. Форвард «Колорадо» выбыл до конца серии с «Эдмонтоном»

Форвард получил травму после толчка на борт от .

Эпизод произошел на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции, в котором «Эвеланш» обыграли (4:2, 3-0).

Кэйн получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа).

По предварительным данным, Кадри травмировал руку в результате удара о борт. Официальная информация о повреждении не раскрывается.

Тем не менее, сообщается, что нападающий выбыл до конца серии с «Ойлерс». В 13 матчах текущего плей-офф у Кадри 14 (6+8) очков.

В третьем матче между «Колорадо» и «Сент-Луисом» во втором раунде текущего плей-офф после столкновения с Кадри травму получил вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон. Он пропустил остаток серии, выигранной «Эвеланш» со счетом 4-2.