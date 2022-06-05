поделился мнением о Василии Кошечкине.

– продлил контракт. Он лидер команды и на площадке, и вне ее?

– Вася – легенда, тут ничего не прибавишь. Он продолжает показывать высокий уровень и помогать нам. Вне площадки он тоже очень хороший человек, с ним приятно общаться.

– Как в команде отнеслись к тому, что вратарь покинул команду во время плей-офф?

– Все читали новости и понимали всю ситуацию, Юхо сильно переживал и очень сильно расстроился. Он пожелал удачи команде, а мы – ему. Хорошо, что у нас был Василий Кошечкин.

– Остальные легионеры не думали уезжать?

– Они сказали, что будут играть до конца и помогать команде решать задачи. У нас иностранцы все крутые ребята, – сказал нападающий .